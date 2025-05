Frigintini: rubano un’auto, fuggono e si schiantano

Modica – Rubano un’auto, fuggono e si schiantano. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Frigintini, frazione rurale di Modica. L’auto, una Panda, era stata rubata a una donna. I ladri, per allontanarsi dal luogo del furto, si sono allontanati ad alta velocità da Frigintini e in via Modica-Noto, in località Passogatta, hanno perso il controllo del mezzo, sfondando il guardrail e, dopo un volo di circa sei metri, sono finiti nel burrone sottostante. La polizia ha rilevato l’incidente e ora è a caccia dei fuggitivi che non si sa se siano rimasti feriti.

© Riproduzione riservata