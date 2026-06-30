Frontale sulla Modica-Pozzallo fra due utilitarie, quattro feriti

Modica – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Modica-Pozzallo. Una Fiat Panda con a bordo tre persone di Pozzallo stava viaggiando in direzione Modica quando il conducente dell’utilitaria avrebbe tentato il sorpasso del pesante mezzo guidato da un uomo di Catania che procedeva nella stessa direzione di marcia. Proprio in quel momento, però, dalla corsia opposta stava sopraggiungendo una Toyota Yaris.

L’automobilista alla guida della Panda, rendendosi conto di non avere lo spazio e il tempo necessari per completare la manovra di sorpasso a causa dell’arrivo dell’altra vettura, ha tentato una manovra disperata per rientrare nella propria corsia. Il tentativo si è rivelato purtroppo tardivo: la Panda si è scontrata frontalmente con la Yaris e, ormai priva di controllo, ha terminato la sua corsa impattando violentemente anche contro il camion.

Sul luogo del sinistro sono giunte diverse ambulanze del 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti. I tre pozzallesi che viaggiavano sulla Panda e il conducente della Yaris sono stati estratti dagli abitacoli e trasferiti d’urgenza presso i nosocomi di Modica e Ragusa, a causa dei traumi riportati nello scontro. È rimasto invece illeso, seppur sotto shock, l’autista del mezzo pesante.

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