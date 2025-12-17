Fuga di gas con esplosione in pizzeria a Portopalo, due feriti

Portopalo di Capo Passero – Una fuga di gas con esplosione, in una pizzeria, ancora da inaugurare, si è verificata questa sera a Portopalo di Capo Passero. L’incidente ha provocato il ferimento di tre persona. Una è stata trasportato al Centro ustionati di Catania, un’altra in osservazione al Pronto soccorso del ‘Di Maria’ di Avola, mentre l’ultima ha riportato qualche escoriazione e non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari. Nel locale di corso Vittorio Emanuele stavano lavorando ai preparativi dell’inugurazione, il titolare, la moglie ed un collaboratore. La fuga del gas ha provocato l’ esplosione che avrebbe potuto avere maggiori conseguenze. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, polizia e carabinieri ed i volontari della Protezione civile.

Indagini in corso per stabilire le cause dell’esplosione.

© Riproduzione riservata