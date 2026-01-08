Fugge sui tetti, evaso dai domiciliari per rubare in un ristorante. VIDEO

Catania – Evasione, furto e fuga sui tetti. Nel corso di un servizio di pattuglia notturno i carabinieri hanno arrestato un 53enne catanese protagonista di un’azione spericolata in un ristorante di via Ruggero di Lauria. È scattato l’allarme e i militari sono accorsi, notando inizialmente che porte e finestre apparivano integre e regolarmente chiuse. Ma poi hanno visto che nella cucina c’erano contenitori per alimenti in disordine e sparsi sul pavimento.

Sospettando quindi che ci fosse ancora qualcuno all’interno del locale i carabinieri hanno cercato in giro e quando si sono accorti che il lucernario era danneggiato hanno sorpreso un individuo che tentava di nascondersi a cinque metri di altezza tra i pannelli coibentati e i tubi di ventilazione della cucina.

Tentando una disperata fuga, nonostante fosse stato più volte invitato a scendere, il ladro ha cercato di raggiungere il lucernario danneggiato fino a quando, con spinte e pugni, è riuscito ad aprirsi un varco. Nel frattempo sono arrivati altri militari e la zona è stata circondata. Il malfattore ha così cercato la fuga sui tetti anche di altri edifici, tra salti e scivolate, fino a scendere in corrispondenza di un’area di parcheggio in via del Rotolo.

Nascosto tra le macchine è stato individuato e bloccato, nonostante le gomitate e gli spintoni. Era già noto alle forze dell’ordine e con sé aveva un coltello di 20 centimetri. Da successivi accertamenti è emerso che era evaso dagli arresti domiciliari nel quartiere di San Giorgio.

© Riproduzione riservata