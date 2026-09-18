Fulmine colpisce la canna da pesca, morto un pescatore: è stato scaraventato sugli scogli. Salvo l’amico che era con lui

Ostuni, Brindisi – Un uomo di circa 70 anni, Marco Galantino, è stato colpito da un fulmine ed è morto mentre si trovava sugli scogli nei pressi della spiaggia, in località Santa Lucia a Ostuni, in provincia di Brindisi. La vittima era in compagnia di un amico: i due stavano pescando quando su di loro si è abbattuto il fulmine. L’altra persona non ha riportato ferite. Sul posto per gli accertamenti è intervenuta la polizia. Vano ogni tentativo di rianimare l’uomo da parte del personale sanitario intervenuto. Nel primo pomeriggio la costa di Ostuni è stata raggiunta da una intensa scarica di fulmini, mentre la zona più a sud è stata colpita da un breve temporale.

Secondo una prima ricostruzione, il fulmine avrebbe colpito la punta della canna da pesca che l’uomo aveva tra le mani.

L’uomo è stato anche scaraventato sugli scogli ed ha battuto il capo. A lanciare l’allarme è stato l’amico che era con lui, sotto shock per l’accaduto. La tragedia si è verificata a circa un chilometro di distanza dal luogo dove quasi un anno fa (il 2 ottobre) perse la vita a causa del maltempo Oronzo Epifani. L’uomo era in auto quando un violento nubifragio lo trascinò in un canale: il suo corpo fu ritrovato diverse ore dopo in una zona impervia a poche decine di metri da un tratto di scogli

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