Fulmine colpisce un uomo a Marzamemi, rianimato e trasferito in ospedale

Era su un pontile

Marzamemi – A Marzamemi un uomo è stato colpito da un fulmine mentre si trovava su di un pontile.

Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava sull’approdo probabilmente per verificare alcuni ormeggi delle imbarcazioni, quando una scarica improvvisa lo ha centrato in pieno.

Rovinato al suolo, è stato soccorso da alcune persone presenti, poi l’arrivo del personale del 118. I sanitari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a stabilizzare l’uomo, come raccontano alcuni testimoni oculari.

Il malcapitato è stato quindi trasferito in ambulanza in ospedale a Siracusa

