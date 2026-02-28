Funerali di Loredana Alfano, la richiesta della famiglia

Scicli – I funerali di Loredana Alfano si terranno lunedì 2 febbraio alle 15 nella chiesa Madonna delle Grazie a Sampieri. Pubblichiamo il messaggio diffuso dalla famiglia oggi in occasione dell’annuncio delle esequie: “Saluteremo Loredana lunedì 2 marzo, alle ore 15:00, presso la Chiesa Parrocchiale Madonna delle Grazie in Sampieri.

Per espressa volontà del marito, delle figlie e della famiglia tutta, certi di interpretare anche il desiderio di Loredana, non chiediamo fiori, ma opere di bene.

Vi invitiamo, in particolare, ad aderire alla raccolta per la ricostruzione della casetta gialla del molo di Sampieri, danneggiata dall’uragano Harry. In quella casa, un tempo convento delle suore del Carmelo, Loredana è cresciuta e le era profondamente cara.

Siamo certi che restituire vita alla Casa Gialla, luogo di speranza, educazione e sostegno alle giovani generazioni, possa essere un modo autentico per ricordare la gioia, l’energia e lo sguardo al futuro che hanno sempre abitato Loredana”.

