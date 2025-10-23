Funzionario regionale siciliano arrestato mentre intasca mazzetta. È Antonio Librizzi

Palermo – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza un funzionario della Regione Siciliana, Antonio Librizzi, in servizio presso la Sovrintendenza del Mare, mentre riceveva da un imprenditore 1.000 euro in contanti all’interno di un negozio.

Le indagini per corruzione – condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo e coordinate dalla Procura – sono nate dalla denuncia di due imprenditori a cui il funzionario avrebbe richiesto soldi per “sbloccare” la liquidazione di alcune fatture emesse nei confronti del dipartimento dei Beni Culturali per forniture di beni e prestazioni di servizi nell’ambito di manifestazioni culturali finanziate con fondi regionali.

Le indagini hanno consentito di riscontrare quanto denunciato dalle vittime e di individuare ulteriori persone alle quali il funzionario avrebbe chiesto indebitamente denaro. L’imprenditore avrebbe consegnato i soldi in cambio della possibilità di continuare a lavorare con il dipartimento.

