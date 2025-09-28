Fuoristrada sfonda muretto e si schianta su una casa: muore Giuseppe Carpita

Castelmola, Messina – È morto nella notte a Castelmola in un incidente stradale autonomo l’imprenditore Giuseppe Carpita, 53 anni. L’uomo stava guidando sulla strada provinciale quando il suo fuoristrada ha distrutto il muretto di protezione finendo nel vuoto e successivamente contro un appartamento in fase di realizzazione. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. I carabinieri stanno conducendo le indagini e i vigili del fuoco hanno recuperato la salma. Giuseppe Carpita era nativo di Castelmola e era molto conosciuto per la sua attività di imprenditore.

