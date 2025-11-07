Maltempo, furgone di Iblea Acque con operaio alla guida travolto dalla piena della Fiumara a Modica

Modica – Ha vissuto un brutto momento l’operaio in servizio al depuratore di Modica che stamani ha tentato di lasciare la sede di lavoro, in contrada Fiumara, quando il torrente Modica-Scicli si è ingrossato per via delle abbondanti piogge.

Il furgone di Iblea Acque, azienda di diritto pubblico di cui è dipendente l’operaio, è stato travolto dalla piena della Fiumara mentre tentava di guadare l’alveo. Già in passato la furia del torrente aveva trascinato mezzi pesanti per centinaia di metri.

Ecco il VIDEO:

© Riproduzione riservata