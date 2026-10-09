Furgone precipita da un viadotto sulla A20 a Capo d’Orlando: morto un operaio di Caronia

Messina – Gravissimo incidente stradale in serata sull’autostrada A20 in direzione Palermo. A perdere la vita il 52enne Gino Lupica, che viaggiava a bordo di un furgone insieme ad un collega di 44 anni, quest’ultimo rimasto ferito e trasportato prima all’ospedale di Patti per poi essere trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Entrambi di Caronia, tutti e due operai presso un’impresa. Il mezzo, dopo essere finito fuori strada, è volato giù dalla carreggiata sul viadotto VINA atterrando nello spiazzo di una casa a Capo d’Orlando. Sul posto le ambulanze del 118, la Polizia stradale di Sant’Agata Militello e i vigili del fuoco.

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