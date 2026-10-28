Furgone senza freni attraversa una rotatoria e finisce sulla ferrovia

Rosolini, Siracusa – Un incidente autonomo si è verificato questa mattina alle porte di Rosolini, dove un furgone guidato da un dipendente di una ditta di Siracusa è finito sui binari della ferrovia. Il mezzo stava percorrendo in discesa la strada di contrada Masicugno, l’arteria che costeggia il fianco ovest del centro abitato.

L’incidente sarebbe stato causato da un malfunzionamento dei freni.

Il conducente, impossibilitato a fermare la marcia del veicolo, è salito prima sopra la rotatoria della strada statale 115 tra Rosolini e Ispica, ha poi imboccato una stradina secondaria ed è infine precipitato sulle rotaie dopo un volo di un paio di metri.

I sanitari del 118 sono giunti prontamente sul posto e hanno trasportato il guidatore all’ospedale di Siracusa; le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

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