Furgone travolge una bici, un morto

Randazzo, Catania – È di una vittima il bilancio di un sinistro che ha coinvolto un furgone e una bicicletta lungo la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, nel territorio di Randazzo, in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Tecnici di Anas sono impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

L’incidente è avvenuto nei pressi del bivio Murazzo Rotto. La dinamica, ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Randazzo, non è stata chiarita: al momento si sa soltanto che un ciclista è stato investito da un furgone, il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare aiuto. Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari dell’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato purtroppo inutile.

