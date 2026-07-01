Condividi "Furgone va a fuoco mentre è in marcia all’ingresso di Marina di Ragusa" sui social

Ragusa -Momenti di apprensione nel pomeriggio sulla strada provinciale 25, la Ragusa-Marina di Ragusa, all’ingresso di Marina, dove un furgone cassonato ha preso fuoco mentre era in marcia. L’incendio si è rapidamente propagato anche alla vegetazione presente ai margini della carreggiata, rendendo necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco per evitare un’ulteriore estensione delle fiamme.

L’episodio si è verificato in prossimità dell’incrocio per Santa Croce Camerina. Il conducente del mezzo, accortosi del rogo, è riuscito a fermarsi e a scendere tempestivamente dal veicolo, allertando immediatamente i soccorsi.

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