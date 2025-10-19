Condividi "Furto al Louvre, rubati otto oggetti. Diademi, collier di smeraldi e la spilla reliquia: ecco quali sono e quanto valgono" sui social

Parigi – Colpo grosso al Museo del Louvre di Parigi. Rubati 8 pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone tra cui una collana, una spilla e la tiara di Giuseppina Bonaparte, in mostra nelle vetrine nella Galleria d’Apollon. Due dei gioielli sono stati ritrovati fuori dal museo, tra loro la corona dell’imperatrice Eugenia che si è spezzata. Ladri in fuga. Sarebbero stati quattro: due vestiti con gilet gialli da operai, gli altri due a bordo di uno scooter TMax. Avrebbero agito in 7 minuti, salendo su un montacarichi e con l’aiuto di ‘mini-motoseghe’. Panico tra i visitatori: ‘Correvano tutti, ci hanno detto che era un guasto tecnico’. Chiuso il museo. Si indaga per furto organizzato.

L’elenco degli oggetti rubati

Il ministero della Cultura ha diffuso in serata l’elenco ufficiale degli «otto oggetti di valore patrimoniale inestimabile» rubati questa mattina al Louvre. Si tratta di:

un diadema della parure della regina Marie-Amélie e della regina Ortensia; un collier della parure di zaffiri della regine Marie-Amélie e della regina Ortensia; orecchini fabbricati con due pietre della parure di zaffiri della regina Marie-Amélie e della regina Ortensia; un collier di smeraldi della parure di Marie-Louise; un paio di orecchini di smeraldo della parure di Marie-Louise; una spilla detta «spilla reliquia»; un diadema dell’imperatrice Eugenia; un grande gioiello da corsetto dell’imperatrice Eugenia.

Di questi oggetti rubati, è stato ritrovato finora, all’esterno del Louvre, il solo diadema dell’imperatrice Eugenia, danneggiato.

Cosa è successo

«C’è qualcosa che non va lì dentro». Un passante assiste all’arrivo della polizia nel cortile del Louvre e commenta così in un video postato su X. Il museo non era stato ancora evacuato ma si intuiva che ci fosse qualche grosso problema. C’è voluto del tempo, anche per i primi visitatori che già affollavano le sale. «Il museo non ha comunicato nulla per un po’, poi una guardia di sicurezza ci ha detto che c’era stato un incidente tecnico», ha raccontato Grégoire, 35 anni, a Le Parisien. Anche l’avviso del Louvre sui social non parlava di rapina: il museo «resterà chiuso oggi per motivi eccezionali», si leggeva ancora sul sito, ore dopo l’accaduto.

I video dell’evacuazione

Nel frattempo sono finiti online i video dell’evacuazione, diventati subito virali. Grégoire ne ha postato uno dal titolo «Panico totale al Museo del Louvre» dove mostra il fuggi-fuggi dei visitatori. Poco dopo ha rettificato: «Ho esagerato il concetto di panico… non immaginavo che questo tweet avrebbe avuto una tale risonanza. L’evacuazione si è svolta in modo molto calmo e organizzato». Comunque “è stato uno choc», ha raccontato una coppia di turisti al quotidiano. La notizia si è diffusa poco a poco all’interno del museo. Un turista olandese, Arnold, l’ha scoperta «su ChatGpt», la moglie Mariana l’ha letta su un sito. La delusione era tanta mentre mostrava sul telefonino la lista dei capolavori che non voleva perdersi: «La Gioconda, La Libertà che guida il popolo, la Venere di Milo…”.

Le lamentele

Un altro turista si è lamentato: «Abbiamo pagato i biglietti per soli cinque minuti, è stato un peccato». «Non pensavamo potesse succedere in Francia! Ci aspettavamo al massimo dei borseggiatori. Speriamo di essere almeno rimborsati», ha protestato un altro. Anche una turista statunitense, Janie, non si capacitava: «Si potrebbe pensare che il Louvre abbia la migliore sicurezza al mondo, vero? È pazzesco», ha detto all’Afp. C’è anche chi sdrammatizza: «Abbiamo comunque un bell’aneddoto da raccontare», hanno scherzato tre ragazze. Il più grande museo del mondo, visitato nel 2024 da 9 milioni di persone, anche da chiuso continua ad attrarre visitatori, e non solo per una foto davanti alla Piramide. France Info ha mostrato i turisti che si affollano di fronte alla finestra da cui sono entrati i rapinatori per scattare selfie: Parigi ha una nuova attrazione turistica.

