Vittoria – Nella notte tra il 25 e il 26 novembre si è registrato un furto con scasso all’Atelier Clelia di via Cavour a Vittoria (all’altezza di via La Marmora), con un bottino stimato intorno ai 40.000 euro.

Intorno all’1:30 di notte, due persone riprese dalle telecamere a volto scoperto hanno forzato la saracinesca e scassinato sia la porta esterna che quella interna del locale. I ladri hanno portato via capi d’abbigliamento di alta qualità, tra cui cappotti, visoni e pellicce, oltre al registratore di cassa, che al momento era vuoto,.

L’intrusione è stata scoperta dalla proprietaria alla riapertura mattutina. Sul caso indaga la Polizia, che ha già acquisito i filmati di videosorveglianza del negozio e delle attività vicine per risalire ai responsabili.

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