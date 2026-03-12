Furto, arrestato un 40enne a Vittoria

Vittoria -La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

L’uomo è ritenuto responsabile di un furto aggravato in concorso commesso presso un’abitazione nel mese di agosto 2022.

Gli agenti del Commissariato di Vittoria, dopo aver rintracciato il soggetto, hanno notificato il provvedimento e, al termine delle formalità di rito, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare una pena di quattro anni di reclusione.

