Furto con spaccata al supermercato le Dune di Comiso, rubati telefonini

Comiso – Furto con spaccata ai danni del supermercato Le Dune di Comiso, sito lungo la strada che collega Comiso a Vittoria. Ad agire sarebbero state due malviventi dopo che l’ipermercato era stato chiuso

I due hanno sfondato e scardinato le due vetrine del punto vendita (sia quelle interne che quelle esterne) utilizzando attrezzi da scasso. Una volta all’interno, si sarebbero diretti verso il reparto dove sono esposti gli elettrodomestici, prendendo di mira in particolare l’area vendita dei telefonini. E questi hanno arraffato. Sul posto Polizia e Carabinieri.

