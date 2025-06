Furto con “spaccata” in Piazza Sorelle Arduino a Scoglitti

I ladri hanno utilizzato una vecchia Fiat Panda come ariete per sfondare l’ingresso del supermercato

Vittoria – Torna l’incubo dei furti con “spaccata” a Scoglitti. La scorsa notte, un supermercato situato nella centralissima Piazza Sorelle Arduino è stato preso di mira da alcuni malviventi.

I ladri, agendo con spregiudicata audacia e incuranti della vicinanza della delegazione della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera, hanno utilizzato una vecchia Fiat Panda come ariete per sfondare l’ingresso del supermercato. L’allarme per questa tipologia di reati, che crea notevole preoccupazione tra i commercianti e i residenti, si riaccende dunque prepotentemente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo e chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento, non sono stati forniti dettagli sull’ammontare del bottino o sui danni subiti dall’esercizio commerciale, ma è evidente il forte impatto sul senso di sicurezza della comunità locale.

