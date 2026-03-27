Furto di rame al depuratore di Maganuco

Modica – Nuova razzia di rame al depuratore di Maganuco, con danni per un valore stimato in decine di migliaia di euro. La società che gestisce l’impianto ha fatto sapere di aver ripristinato le funzioni principali. Il depuratore di Maganuco è cruciale per il trattamento delle acque reflue e la tutela dell’ambiente costiero: eventuali malfunzionamenti potrebbero ripercuotersi direttamente sull’ecosistema e sulla qualità delle acque.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno esaminando le immagini della videosorveglianza presente nell’area per individuare movimenti sospetti e risalire agli autori. Il furto di rame è ormai un fenomeno diffuso e remunerativo per la criminalità, con conseguenze pesanti per la collettività: interruzioni di servizi essenziali, costi elevati per i ripristini e rischi ambientali.

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