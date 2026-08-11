Furto di rame, tre stranieri denunciati per ricettazione

Ragusa- La Polizia di Stato di Ragusa ha deferito all’Autorità Giudiziaria tre cittadini stranieri, ritenuti responsabili del reato di ricettazione in concorso.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza riguardante un possibile furto di rame. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ragusa, prontamente intervenuti sul posto, sono riusciti a individuare e bloccare un veicolo sospetto.

All’interno del mezzo erano ammassati circa 260 kg di fili di rame, sulla cui provenienza i tre occupanti non sono stati in grado di fornire alcuna giustificazione.

I fermati sono stati condotti presso gli uffici della Questura per gli approfondimenti del caso. Al termine degli accertamenti, il materiale è stato posto sotto sequestro e i tre uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

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