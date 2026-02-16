Furto in sede Ast a Palermo, portati via circa 50 mila euro, si cerca il basista

Palermo – Furto nel week end nella sede dell’Ast (Azienda siciliana trasporti) in via Ugo La Malfa, a Palermo, dove i ladri hanno portato via circa 50 mila euro in contanti.

I ladri sono andati a colpo sicuro – segno che ci potrebbe essere un basista – puntando a un armadio parzialmente blindato e alla cassa-bancomat, dove gli autisti depositano i soldi delle corse, segando con un flex l’involucro metallico.

Questa cassa, collegata a un istituto di credito, viene svuotata periodicamente ma al momento del colpo era piena di denaro.

I ladri non hanno toccato cellulari, schede sim, pc, stampanti e altri oggetti commercializzabili seppur rubati puntando solo al denaro contante anche quello contenuto nei distributori di caffè e bibite. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

“Esprimiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, con le quali stiamo collaborando fin dalle prime ore per chiarire ogni aspetto della vicenda”, dice il presidente dell’Ast, Luigi Genovese. “L’azienda ha immediatamente attivato tutte le verifiche interne e messo a disposizione degli investigatori ogni informazione ed elemento utile, comprese le immagini del sistema di videosorveglianza”, conclude.

