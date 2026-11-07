Furto la scorsa notte al negozio Triumph Corallo a Ragusa, c’è una banda

Ragusa – Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno con modalità che fanno pensare all’azione di una banda organizzata. È il furto che nella notte ha colpito il negozio Triumph di Corallo, nella zona industriale di Ragusa, da dove sono stati portati via articoli elettronici per un valore che supera i 70mila euro.

I malviventi hanno agito con estrema rapidità e precisione. Le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, ora al vaglio degli investigatori, hanno immortalato quattro persone coinvolte nell’azione: tre sarebbero entrate all’interno dell’attività commerciale per impossessarsi della merce, mentre un quarto complice avrebbe sorvegliato l’area esterna, pronto a segnalare eventuali pericoli o l’arrivo di pattuglie.

Particolarmente significativa appare la capacità dei ladri di neutralizzare il sistema di sicurezza. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive alla scoperta del furto, il gruppo è riuscito a manomettere l’impianto di allarme, evitando così che la centrale operativa dell’istituto di vigilanza potesse accorgersi tempestivamente di quanto stava accadendo. Un elemento che lascia ipotizzare una conoscenza approfondita delle procedure di sicurezza o, comunque, una pianificazione accurata del colpo.

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