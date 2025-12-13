Furto natalizio alla AG Distribuzione di Modica

Modica – In un colpo degno di una commedia natalizia, l’eroe delle feste è stato beccato col sacco… sul bancone! La notte scorsa al Cash&Carry di Modica, in contrada Beneventano, importante fornitore all’ingrosso e al dettaglio di prodotti food e no-food per bar, ristoranti e pizzerie, si è consumato un furto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il “malvivente”? Nientemeno che Babbo Natale in persona. Sì, quello con la barba bianca e il cappello rosso.

Ma il piano è fallito miseramente: il nostro Santa Klaus è stato immediatamente riconosciuto dallo staff e, davanti all’evidenza dei fatti, è stato costretto a fare ciò che non fa da secoli… pagare di tasca propria il furto.

Testimoni oculari raccontano una scena esilarante:

“L’abbiamo sorpreso con una lista di ordini in mano. Quando gli abbiamo chiesto cosa stesse facendo, ha risposto che stava solo cercando di “anticipare le consegne” per i nostri clienti Ho.Re.Ca!”

Il video!

