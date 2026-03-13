Furto nella gioielleria di via Etnea, poi assale la cassiera che la insegue

Catania – La polizia ha arrestato una 43enne di Enna che ha rubato in una gioielleria del centro di Catania portando con sé la figlioletta di soli 7 anni, probabilmente per non destare sospetti. La donna si è aggirata tra gli espositori e dopo aver chiesto generiche informazioni alle commesse, con mossa fulminea si è impossessata di bracciali in oro del valore di circa 1.500 euro, per poi fuggire.

La cassiera se n’è accorta de l’ha rincorsa lungo via Etnea fino a raggiungerla in piazza Stesicoro, dove l’ha fermata chiedendole di riconsegnare la merce rubata. Per tutta risposta la 43enne l’ha afferrata per il collo, nel tentativo di strapparle la collanina in oro, senza riuscirci. A quel punto in fretta e furia la fuggitiva è salita nell’auto che aveva parcheggiato in piazza e si è dileguata.

Ma grazie alle descrizioni i poliziotti sono riusciti a intercettarla in via Gambino, con la donna ancora a bordo e la figlioletta sul sedile passeggero. Nel frattempo si era disfatta della refurtiva, ma è stata riconosciuta subito dalla cassiera della gioielleria. I poliziotti hanno pure acquisito le immagini di videosorveglianza che hanno immortalato la donna in azione, consentendo di procedere al suo arresto per rapina impropria.

