Ragusa – Furto ai danni della Edilè, impresa specializzata in costruzioni e ristrutturazioni con sede nella zona Asi di Ragusa, nei pressi della prima fase della zona industriale.

A denunciare l’accaduto è Alessio Migliorisi, imprenditore edile e titolare.

Nella notte ignoti si sono introdotti nell’azienda portando via due mezzi aziendali e numerose attrezzature indispensabili per l’attività lavorativa. In particolare, sono stati rubati un Iveco Daily targato BH 586 AA e un Citroën Jumpy targato GK 043 JT. I malviventi si sono inoltre impossessati di diverse attrezzature elettromeccaniche, tra cui un compressore, una motocarriola cingolata e altri strumenti utilizzati quotidianamente nei cantieri.

Attraverso un appello rivolto alla cittadinanza, Migliorisi chiede la collaborazione di chiunque possa aver notato movimenti sospetti durante la notte nelle vicinanze della zona industriale o lungo le principali vie di accesso e uscita dalla città. Particolare attenzione viene rivolta ai proprietari di impianti di videosorveglianza che potrebbero aver registrato immagini utili alle indagini.

“Anche una piccola segnalazione può fare la differenza”, sottolinea l’imprenditore, invitando i cittadini a condividere il più possibile la notizia nella speranza di raccogliere elementi utili al ritrovamento dei mezzi e delle attrezzature rubate.

Chi fosse in possesso di informazioni o filmati utili è invitato a contattare direttamente il titolare dell’azienda o le forze dell’ordine.

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