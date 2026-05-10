Furto notturno al pub il Lucernaio di Ragusa

Ragusa – Furto nella notte tra sabato e domenica nello storico pub “Il Lucernaio” di Ragusa Ibla. A comunicarlo i titolari dell’attività di somministrazione.

“Stanotte qualcuno ha deciso di entrare nel nostro locale e portar via un po’ di cose.

Cassa, attrezzature, strumenti di lavoro. Roba che fa arrabbiare, sì. Ma che non basta a fermare quello che siamo.

La prima cosa che vogliamo fare è dire grazie.

Grazie alle forze dell’ordine per la tempestività e la disponibilità.

Grazie alla comunità dei commercianti e dei cittadini di Ibla che, ancora una volta, ha dimostrato cosa significa essere una famiglia: telefonate, messaggi, aiuto concreto, presenza. Non era scontato.

Noi, dal canto nostro, non abbiamo perso tempo.

Ci siamo rimboccati subito le maniche, sistemato quello che c’era da sistemare e siamo già operativi.

Il Lucernaio è aperto.

Più testardo di prima.

Vi aspettiamo come sempre: dietro al bancone, davanti a una birra, a spillare, brindare e stare insieme.

Perché certi posti non li tengono vivi le cose.

Li tengono vivi le persone”.

© Riproduzione riservata