Furto notturno con spaccata in un negozio di scarpe di Scicli, magro bottino

Scicli – Magro bottino per il ladro che nella notte tra giovedì e venerdì ha perpetrato un furto con spaccata ai danni di un negozio di scarpe di viale I Maggio a Jungi. Dopo aver infranto una delle vetrate del negozio si è impossessato del registratore di cassa dove la titolare aveva lasciato poche decine di euro. Ingenti i danni. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza.

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