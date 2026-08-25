Furto opere di Antonello da Messina, indagato uno dei custodi

Messina – Uno dei custodi del MuMe, il museo di Messina, sarebbe indagato per il furto di Ferragosto. La notizia arriva da Repubblica: in servizio la sera del colpo, avrebbe rilasciato ai pm dichiarazioni contraddittorie rispetto a quelle dei suoi colleghi.

Al museo sono state sottratte le opere di Antonello da Messina: tre tavole su cinque appartenenti al Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Nei giorni scorsi le indagini si erano concentrate su un possibile basista all’interno del MuMe.

© Riproduzione riservata