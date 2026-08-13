Gabbani “Malore per stanchezza e caldo ma sto bene, stasera sul palco”

Letojanni, Catania – Momenti di apprensione per Francesco Gabbani, 43 anni, costretto a interrompere il concerto al Letojanni Summer Festival, in provincia di Messina, dopo aver accusato un malore sul palco. Il cantautore si stava esibendo quando, dopo appena cinque brani, non si è sentito bene e ha dovuto fermare lo spettacolo. Immediati i soccorsi: Gabbani è stato assistito e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti medici. Secondo le prime informazioni, il malessere potrebbe essere stato provocato dalle alte temperature e dalla stanchezza accumulata durante il tour. Il cantante ha poi rassicurato i fan sul suo stato di salute, pubblicando un video su Instagram.

“Ehilà, ciao a tutti, intanto eccomi qua, sono vivo. Volevo tranquillizzarvi. Purtroppo, come avete visto, ieri sera durante il concerto ho avuto un malore, cosa che non mi era mai successa in questo modo, che non mi ha permesso di continuare a stare sul palco. Ho dovuto interrompere il concerto e mi sono molto dispiaciuto. Ho provato con tutte le mie forze ad andare avanti, ma non ce la facevo proprio”, ha spiegato Gabbani. “Mi dispiace perché sapete quanto io tenga alla dimensione live, all’interscambio vibrazionale con voi – ha continuato il cantante – e mi dispiace per voi che siete venuti e purtroppo non avete visto tutto il concerto. Ho dovuto però fermarmi a un certo punto”. Poi il pensiero e il ringraziamento va alla “meravigliosa squadra medica” intervenuta con prontezza per soccorrerlo.

Secondo quanto riferito da LaPresse, il malessere sarebbe stato probabilmente legato al caldo o a una congestione. Una volta raggiunta la struttura ospedaliera, il cantante è stato sottoposto alle cure necessarie e reidratato attraverso delle flebo. Dopo il trattamento le sue condizioni sarebbero migliorate. Tra i fattori che potrebbero aver contribuito al malore ci sarebbe anche la stanchezza accumulata durante il tour, unita alle temperature elevate di questi giorni. Il prossimo concerto previsto nel calendario di Gabbani è fissato per 19 agosto a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce. Al momento non sono state annunciate modifiche ufficiali alla data.

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