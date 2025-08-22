Gabriel e Alessandro morti nello scontro fra le loro moto. Avevano 17 e 21 anni

L'incidente mortale, Brancaccio e Cruillas sotto choc

Palermo – Gabriel Aliberti, 17 anni e Alessandro Lopriore, 21, sono morti in un terribile scontro che non gli ha lasciato scampo ieri sera, 21 agosto, in viale Duca degli Abruzzi, di fronte alla Palazzina Cinese.

Brancaccio e Cruillas, i quartieri in cui i due giovani abitavano, sono sotto choc.

Lo sono gli amici di Gabriel, barbiere in erba che sognava di andare a lavorare al nord. Amava anche lo sport, giocava a calcio.

Oggi a ricordarlo è la scuola superiore delle professioni Esfo, dove il diciassettenne frequentava il corso per acconciatore.

Il giovane, al momento della tragedia, si trovava in sella a uno scooter Sh: viaggiava in direzione di Partanna Mondello per andare dalla sua fidanzata. In direzione opposta si trovava il ciclomotore guidato da Alessandro Lopriore, con lui c’era il cognato sedicenne che è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato al Trauma center di Villa Sofia.

Anche i sogni di Alessandro sono stati tragicamente spenti: dopo avere conseguito la laurea triennale in Mediazione linguistica e quella magistrale in Relazioni internazionali, stava muovendo i primi passi nel mondo del lavoro.

