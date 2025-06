Gabriele Cavò, morto a 17 anni, si attende la data dei funerali

Messina – In attesa che venga fissata la data dei funerali Bordonaro, si apprendono nuovi particolari sull’incidente.

Da quanto si è appreso Gabriele è stato raggiunto da una telefonata stava percorrendo la via Garibaldi a bordo dello scooter e per cause in corso di accertamento ha impattato con un’auto. Inutile purtroppo la corsa in ospedale. Le indagini della polizia infortunistica della municipale stanno cercando di fare piena luce sulla dinamica.

Papà fornaio, mamma casalinga, Gabriele era un ragazzo molto conosciuto dai coetanei che con lui avevano vissuto gli anni di scuola e di divertimento e sono ancora increduli per la morte del caro amico.

