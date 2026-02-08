Gaetano Cabibbo alla guida del Dipartimento di Medicina dell’ASP di Ragusa

Ragusa – Con la deliberazione n. 264 del 6 febbraio 2026, l’Asp di Ragusa ha nominato il Dott. Gaetano Cabibbo, attuale primario di Medicina interna del Maggiore di Modica, Direttore del Dipartimento di Medicina. Sotto la nuova direzione del dipartimento ricadranno le Unità Operative Complesse (UOC) di Medicina Interna, Malattie Infettive e Nefrologia, oltre alle Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD) di Gastroenterologia, Malattie Infettive e Diabetologia, e le Unità Operative Semplici (UOS) di Pneumologia e Reumatologia.

