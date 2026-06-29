Gaetano e Francesco le due vittime della Messina-Palermo

Termini Imerese – Un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo dagli esiti tragici con due morti e un ferito grave. Sono due le vittime dell’impatto frontale tra una Ford Kuga e un furgone: Gaetano Mollica Nardo, nato a Mistretta, nel Messinese, e residente a Pettineo, 44 anni, che guidava l’auto, e Francesco Montalto, 45enne palermitano, passeggero del furgone. A rimanere ferito in modo grave, e trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo, il conducente del furgone, di 34 anni, fratello del 45enne.

Le indagini sulle cause del tragico incidente sono in corso. Sull’autostrada, all’altezza dello svincolo di Buonfornello, secondo una prima ricostruzione, “il conducente dell’autovettura avrebbe invaso la corsia riservata ai veicoli provenienti dal senso opposto, andando a schiantarsi frontalmente contro un furgone”, aveva comunicato ieri il Consorzio per le Autostrade Siciliane. Lo scontro frontale è avvenuto nel tratto compreso tra Cefalù e Buonfornello, lungo il viadotto Roccella, dove è attualmente in vigore uno scambio di carreggiata per consentire i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza.

Francesco Montalto

A ricordare Gaetano Mollica, saldatore specializzato, con una foto da Facebook che lo vede in una posa ironica, l’amministrazione comunale di Pettineo, “profondamente colpita dalla tragica scomparsa” e che “si unisce al dolore della sua famiglia e dell’intera comunità”.

Il sindaco, Domenico Ruffino, “interpreta così il sentimento di tutti i cittadini: la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che lascia tutti senza parole. La morte di Gaetano Mollica ci addolora profondamente e ci ricorda quanto possa essere fragile la vita. A pochi giorni dal suo quarantaquattresimo compleanno ci troviamo, invece, a fare i conti con una perdita che ferisce la sua famiglia e l’intero paese. A nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Pettineo esprimo il più sincero e sentito cordoglio ai suoi familiari, ai parenti e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. In questo momento di immenso dolore siamo loro vicini con discrezione, affetto e rispetto. Il nostro pensiero va anche alla famiglia dell’altra vittima di questa terribile tragedia e al ferito, al quale auguriamo una pronta guarigione”.

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