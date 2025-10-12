Gaetano Maranzano, l’agghiacciante video su Tiktok dopo l’omicidio di Paolo Taormina

Foto con barba e collane d'oro, audio provocatorio e scatti con la figlia che tiene il ciondolo a forma di revolver
di Redazione
Palermo – Gaetano Maranzano, 28 anni, indicato come il presunto assassino di Paolo Taormina a Palermo, compare su TikTok nella sua più recente foto, che ha superato le 31 mila visualizzazioni dopo la diffusione della notizia secondo cui sarebbe lui l’omicida.
Il contenuto è accompagnato da una traccia audio in cui si ascolta: “Tu mi arresti e per che cosa? Per l’omicidio di Michele Navarra…”.
Maranzano si mostra con barba folta e diverse collane d’oro, tra cui una con un ciondolo a forma di revolver.
Potrebbe interessarti anche...
Sul medesimo profilo compaiono anche scatti insieme alla figlia piccola, che dovrebbe compiere un anno in questi giorni: in uno di questi la bambina, con al collo le collane del padre, tiene in mano il ciondolo raffigurante una pistola in miniatura.
© Riproduzione riservata