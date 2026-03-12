Gaetano Mauro: “Sui volontari a 4 euro al Comune di Ragusa intervenga la Magistratura”

Volontari al Comune, Mauro: Se l’amministrazione ha chiuso gli occhi è un fatto gravissimo. La magistratura faccia luce

Ragusa – Le parole del Sindaco sulla vicenda dei volontari utilizzati nei servizi comunali – “abbiamo chiuso gli occhi fino a quando abbiamo potuto” – sono sconcertanti e rappresentano una confessione politica che non può essere ignorata.

Il consigliere comunale Gaetano Mauro non fa sconti all’amministrazione Cassì sul caso scoppiato al comune di Ragusa.

“Se davvero l’amministrazione era a conoscenza di situazioni irregolari e ha deciso di tollerarle, allora siamo di fronte ad un fatto gravissimo. Un Comune non può permettersi di “chiudere gli occhi”. Un Comune ha il dovere di vigilare, controllare e garantire il rispetto della legge.

La pubblica amministrazione non può essere inflessibile con cittadini e imprese e poi applicare due pesi e due misure quando si tratta di se stessa. Questo modo di amministrare non è solo sbagliato: è profondamente ingiusto e mina la credibilità delle istituzioni.

Per questo motivo ritengo indispensabile che sulla vicenda intervenga con la massima attenzione la magistratura ragusana. È necessario verificare se dietro questa gestione vi siano responsabilità precise e se si siano configurate violazioni delle norme sul lavoro fino ad arrivare a ipotesi gravi come quelle richiamate nel dibattito pubblico in queste ore.

Purtroppo questa vicenda non arriva dal nulla. Da tempo denunciamo un metodo amministrativo superficiale e opaco che abbiamo già riscontrato in altre vicende che hanno riguardato servizi pubblici e beni della città. Oggi quella preoccupazione trova una conferma inquietante.

Non può essere la politica a fare finta di nulla o a liquidare la questione con spiegazioni tardive. Servono accertamenti seri, approfonditi e indipendenti.

Voglio ringraziare i volontari che hanno avuto il coraggio di denunciare e di ribellarsi a un sistema che ritenevano sbagliato. Il loro gesto dimostra che esiste una parte della città che non accetta compromessi con l’illegalità.

Se saranno accertate irregolarità, il Comune dovrà assumersi tutte le responsabilità, esattamente come accadrebbe a qualsiasi azienda privata. Le istituzioni devono essere esempio di legalità, non il luogo dove le regole vengono aggirate”.

© Riproduzione riservata