Gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 per colpa del microfono

di Redazione
Sanremo – Laura Pausini parla dimenticando di tenere il microfono gelato davanti la bocca, Carlo Conti le ricorda di alzarlo e lei risponde: “Prima me l’avete messo qua, adesso ce l’ho in mano…”. Cala il gelo al teatro Ariston per la battuta di Laura Pausini che subito riconosce: “Sono stata brava fino adesso” e chiede scusa alla mamma.
Carlo Conti dà le spalle e va verso le quinte, poi torna, e la Pausini diventa subito seria annunciando l’esibizione di J-Ax.
