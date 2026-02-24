Moda e Gossip
24/02/2026 23:01

Gaffe di Laura Pausini a Sanremo 2026 per colpa del microfono

Laura Pausini che subito riconosce: "Fino ad ora ero stata brava". 

di Redazione

Sanremo – Laura Pausini parla dimenticando di tenere il microfono gelato davanti la bocca, Carlo Conti le ricorda di alzarlo e lei risponde: “Prima me l’avete messo qua, adesso ce l’ho in mano…”.  Cala il gelo al teatro Ariston per la battuta di Laura Pausini che subito riconosce: “Sono stata brava fino adesso” e chiede scusa alla mamma.

Carlo Conti dà le spalle e va verso le quinte, poi torna, e la Pausini diventa subito seria annunciando l’esibizione di J-Ax.

 

