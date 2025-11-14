Gambero Rosso, il modicano Antonio Colombo è uno dei due Pastry Chef siciliani premiati. Conferma per il Caffè Sicilia Di Noto

Ragusa – C’è il modicano Antonio Colombo, del ristorante stellato VotaVota di Marina di Ragusa nel ristretto novero dei pastry chef siciliani premiati dal Gambero Rosso.

È stata presentata giovedì 13 novembre al Palazzo di Varignana di Castel San Pietro Terme (BO) la quindicesima edizione della Guida Pasticceri e Pasticcerie d’Italia del Gambero Rosso curata da Marina Savoia. Sono 660 le realtà selezionate tra indirizzi storici, laboratori di famiglia e nuovi protagonisti del settore.

Gambero Rosso, la classifica delle migliori pasticcerie

Il punteggio più alto se lo aggiudica Dalmasso di Avigliana, in provincia di Torino, che guida la classifica con 96 punti. Subito dietro si posizionano Biasetto di Padova con 95 e, a quota 94, tre insegne di assoluto prestigio: Besuschio, Maison Manilia e la Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro.

Tre Torte, le new entry

Il gruppo delle eccellenze assolute, premiate con le Tre Torte, sale a 34 realtà. Tre di queste entrano per la prima volta nel gradino più alto del podio: Pansa di Amalfi, Palazzolo di Cinisi (Palermo) e Ditrizio di Cagliari, confermando una presenza sempre più incisiva delle regioni del Sud nella mappa nazionale dell’alta pasticceria.

Il Pasticcere Emergente e la Novità dell’Anno

Tra i riconoscimenti speciali spicca Leonardo Tiraboschi del laboratorio La Serra Pastry Lab di Almè, nel Bergamasco, che conquista il titolo di Pasticcere Emergente. Un prestigioso ritorno alla ribalta arriva invece da Genova: la storica insegna ottocentesca Fratelli Klainguti, recentemente rilanciata, ottiene il premio Novità dell’Anno.

Iginio Massari conquista le Tre Torte d’Oro

Sul fronte territoriale, la Lombardia si impone come regione più premiata, con otto pasticcerie che raggiungono il massimo punteggio, seguita dalla Campania con sette riconoscimenti. Al maestro Iginio Massari, figura simbolo della pasticceria italiana, vengono assegnate le Tre Torte d’Oro.

I Migliori Pastry Chef

Riflettori puntati anche sul mondo della pasticceria da ristorazione, settore in grande espansione. La sezione dedicata ai Migliori Pastry Chef registra infatti 25 professionisti premiati. Nell’elenco, per la Sicilia, figurano Antonio Colombo (Votavota, Ragusa) e Lorenzo Dani (St George Restaurant by Heinz Beck del The Ashbee Hotel, Taormina).

Gambero Rosso, le migliori pasticcerie siciliane

Tre le pasticcerie siciliane premiate con le Tre Torte e inserite dal Gambero Rosso tra le migliori d’Italia: Pasticceria Palazzolo (Cinisi), Sciampagna (Palermo) e Caffè Sicilia (Noto). Una conferma incrollabile.

