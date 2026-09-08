Gara vetture a energia solare in Belgio, c’è l’auto Archimede, è siracusana

Siracusa – Il 19 e 20 settembre prossimi ci sarà anche un’auto solare siciliana sul circuito di Zolder, in Belgio, per partecipare alla Ilumen european solar challenge, una delle più importanti competizioni internazionali dedicate alle vetture solari.

La manifestazione prevede una gara di 24 ore.

Vi parteciperanno 29 vetture, 25 team provenienti da 16 Paesi, comprese alcune delle più importanti realtà universitarie e tecnologiche europee. La Sicilia partecipa con Archimede, numero 77, categoria cruiser, questo il nome della vettura solare progettata e sviluppata dall’associazione Futuro solare attraverso il lavoro congiunto di studenti, volontari, tecnici e professionisti.

“La vettura è soltanto lo strumento – spiegano da Futuro sociale – il vero progetto sono i ragazzi. Studenti delle scuole superiori e universitari partecipano concretamente allo sviluppo della vettura: studiano, progettano, costruiscono, commettono errori, cercano soluzioni, lavorano in gruppo e imparano ad assumersi responsabilità reali. Perché a noi interessa costruire una macchina solare, ma ancora di più costruire giovani capaci di pensare”.

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