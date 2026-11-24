Siracusa – Sei misure interdittive, disposte dal gip del tribunale di Siracusa su richiesta dell’ufficio della Procura europea di Palermo, sono state eseguite dai finanzieri del comando provinciale aretuseo. I destinatari sono un funzionario scolastico e cinque imprenditori, accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico. Secondo l’accusa, gli indagati sarebbero coinvolti in un sistema illecito finalizzato a ottenere indebitamente finanziamenti pubblici europei e nazionali destinati all’innovazione degli ambienti scolastici e alla realizzazione di laboratori tecnologici.

I fondi, per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro, erano destinati a due istituti superiori della provincia di Siracusa per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi laboratori. Stando alle contestazioni, il funzionario scolastico, in concorso con un imprenditore originario di Modica, avrebbe ripetutamente alterato le procedure di gara per orientare la scelta dei fornitori, in cambio di tangenti pari al 15 per cento dell’imponibile fatturato alle scuole. La somma sarebbe stata poi ripartita in percentuali differenti: il 5 per cento al funzionario e il restante 10 per cento all’imprenditore.

Le indagini hanno inoltre fatto emergere irregolarità nella certificazione delle prestazioni finanziate e nella rendicontazione delle attività del personale, avallate dal dirigente scolastico attraverso false attestazioni contabili e amministrative. I controlli dei militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria avrebbero anche evidenziato che diversi lavori e forniture non rispettavano gli standard previsti dai capitolati o, in alcuni casi, non erano stati neppure eseguiti. Tra gli indagati figura anche il dirigente scolastico dei due istituti, la cui posizione sarà valutata dopo l’interrogatorio preventivo. Nei confronti del funzionario scolastico è stato inoltre disposto il sequestro di beni per oltre 30mila euro, ritenuto profitto dei reati contestati.

I NOMI

L’inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri Calogero Ferrara e Amelia Luise, ruoterebbe attorno a Benedetto Sirugo, direttore dei Servizi generali e amministrativi (Dsga) dell’istituto Ettore Majorana di Avola e dell’istituto superiore di Palazzolo Acreide. D’intesa con alcuni imprenditori, avrebbe alterato le procedure di selezione dei fornitori, individuando preventivamente le aziende destinate ad aggiudicarsi le commesse.

I finanzieri avrebbero riscontrato anomalie nella certificazione delle prestazioni e nella rendicontazione delle attività del personale. Secondo l’accusa, anche la dirigente scolastica Calogera Alaimo avrebbe avallato le irregolarità attraverso false attestazioni negli atti contabili e amministrativi.

Sul fronte dei provvedimenti cautelari, a Benedetto Sirugo è stata applicata la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per dodici mesi. Per gli imprenditori Santi Lo Tauro, Giuseppe Paolo Pilano, Antonio Pisana, Vito Cantone e Gentjan Resulaj è stata disposta l’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per sei mesi. Per la dirigente il Gip Simone De Martino ha disposto un interrogatorio preventivo, prima dell’eventuale applicazione di una misura cautelare.

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