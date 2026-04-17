Gasolio agricolo agevolato, scoperta una frode dalla Finanza a Vittoria

Vittoria – I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sull’intera filiera distributiva dei prodotti energetici, al fine di contrastare i fenomeni speculativi nonché il ricorso a canali di approvvigionamento illeciti, hanno sequestrato circa 3.000 litri di gasolio agricolo e denunciato 5 soggetti alla Procura di Ragusa.

In particolare, l’attività condotta dalla Compagnia di Vittoria, nel corso di apposito servizio di controllo economico del territorio, oltre a sventare un tentativo di illecita cessione di gasolio ad accisa agevolata tra un’azienda agricola e una società di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e movimento terra, operanti entrambe nel territorio ipparino, ha consentito di rinvenire nei locali aziendali di quest’ultima due cisterne contenenti ulteriore gasolio agevolato, nonché di scoprire che tutti gli autocarri e le macchine operatrici utilizzavano indebitamente tale prodotto.

Il gasolio agricolo complessivamente ritrovato, ammontante a circa 3.000 litri, che, come noto, sconta un’imposta di produzione e fabbricazione ridotta rispetto al carburante destinato all’autotrazione, nonché un’aliquota I.V.A. agevolata del 10% esclusivamente per fini agricoli, è stato posto sotto sequestro e sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria i responsabili, per sottrazione al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e perché privi del necessario certificato di prevenzione incendi.

La conseguente attività sul piano fiscale consentirà di stabilire l’esatta quantificazione dei tributi evasi, finalizzata alla successiva riscossione.

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