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04/10/2026 21:57

Gastrite, il professore Renato Cannizzaro a Tg2 Medicina

È primario al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

di Redazione

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Scicli – Pubblichiamo il servizio andato in onda lo scorso 28 settembre all’interno del Tg2 Medicina con l’intervista al professor Renato Cannizzaro, originario di Scicli, sulle recenti acquisizioni scinetifiche nella cura della gastrite.

Il dottore Cannizzaro è  Responsabile della Commissione Oncologia AIGO e Direttore della Gastroenterologia Oncologica Sperimentale del CRO IRCCS di Aviano. Insegna come associato all’Università di Trieste.

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