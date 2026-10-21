Gela, arrestato 25enne: costruiva pistole con la stampante 3D

Gela – La Polizia ha arrestato a Gela in flagranza di reato di fabbricazione e detenzione di armi e detenzione di munizionamento un 25enne. L’uomo è indagato anche per il reato di tentata rapina ad una gioielleria.

Venerdì scorso i poliziotti del commissariato sono intervenuti in una gioielleria del centro storico dopo un tentativo di rapina. Dopo essersi introdotto all’interno dell’esercizio commerciale, il 25enne ha lanciato uno zaino al titolare, chiedendogli di riempirlo in oro. Il titolare ha sostenuto di non averne e l’indagato è fuggito via.

Gli agenti della squadra investigativa, dopo la visione delle immagini di videosorveglianza del negozio, sono riusciti a identificare il malvivente e nel corso della perquisizione della sua abitazione hanno ritrovato una pistola semiautomatica, diverse parti di un’arma, caricatori con munizionamento, una stampante 3D usata per realizzare parti dell’arma, una saldatrice e un trapano verticale, presumibilmente utilizzati per modificare e per riprodurre parti di armi.

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