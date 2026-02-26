Gela, studente 15enne ferito a martellate da un compagno a scuola

Gela – Uno studente di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola, questa mattina, all’interno dell’istituto professionale “Ettore Maiorana” di Gela, in provincia di Caltanissetta.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. Il ragazzo ferito è stato soccorso e condotto al pronto soccorso. Il giovane non sarebbe in gravi condizioni.

L’aggressione sarebbe maturata in un contesto di presunto bullismo, lo studente quindicenne è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di un anno più grande. Secondo i primi accertamenti della polizia, intervenuta sul posto insieme a personale medico del 118, l’aggressore avrebbe portato il martello da casa. Il giovane avrebbe già avuto in passato comportamenti aggressivi in ambito scolastico. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio e accertare le responsabilità-

© Riproduzione riservata