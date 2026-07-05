“Generazione Modica”, una giornata di formazione alla politica con e per i giovani

Modica – Una giornata intensa di formazione, cittadinanza attiva e partecipazione reale. Si è conclusa con un grande successo di partecipazione e di entusiasmo la prima edizione di “Generazione Modica — La politica come servizio alla comunità”, l’iniziativa interamente gratuita rivolta alle ragazze e ai ragazzi fino ai 25 anni, svoltasi ieri, sabato 4 luglio, presso i locali della Scuola di Servizio Sociale “Stagno D’Alcontres” di Modica.

L’evento, organizzato dal Partito Democratico di Modica in sinergia con il Circolo Intercomunale dei Giovani Democratici, ha visto i partecipanti mettersi in gioco per riscoprire il valore profondo dell’impegno civico. Visto lo straordinario riscontro di questa prima giornata, gli organizzatori hanno ufficializzato l’intenzione di trasformare l’evento in un appuntamento fisso annuale, proiettando già i lavori verso la seconda edizione del prossimo anno.

Il percorso formativo: dalla simulazione d’aula alla struttura del Comune

I lavori, che hanno beneficiato del coordinamento scientifico del prof. Alessio Biondo (docente di Politica Economica presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania), sono stati articolati in due macro-momenti laboratoriali:

La mattinata, dal titolo “Una bussola piccolissima”, è stata dedicata a orientarsi tra le grandi categorie della politica: destra, sinistra e centro. Non una lezione teorica, ma un percorso pratico, culminato in alcune simulazioni di voto su diverse proposte di legge. I partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona i meccanismi della decisione politica: discutere una proposta, confrontarsi, votare e misurarsi con le conseguenze delle proprie scelte. Un modo concreto per capire, dall’interno, come nasce una decisione collettiva.

Il pomeriggio, “Le parole e i numeri”, ha affrontato gli strumenti per leggere la realtà: le basi dell’economia, la lettura critica delle notizie e la comunicazione. Ampio spazio è stato dedicato ai rapporti con gli enti amministrativi, con l’illustrazione dell’architettura istituzionale di Modica: come è organizzato il Comune, quali sono gli organi che lo compongono, come si distribuiscono competenze e responsabilità tra consiglio comunale, giunta e uffici, e come il cittadino può rapportarsi concretamente con le istituzioni del proprio territorio. Conoscere questa struttura è il primo passo per partecipare davvero alla vita pubblica.

Le dichiarazioni

“Questa giornata è nata da una convinzione precisa: i giovani non sono lontani dalla politica, è la politica che troppo spesso si è allontanata da loro”, dichiara Francesco Stornello, segretario del Partito Democratico di Modica. “Noi vogliamo fare il contrario: chiamarli, ascoltarli, dare loro strumenti veri per capire e per partecipare. Vederli discutere, votare, porre domande sull’organizzazione della loro città è stata la risposta più bella. È in questa direzione che il PD di Modica sta lavorando da mesi, dall’ascolto dei quartieri al progetto per una nuova città: formare le nuove generazioni è parte dello stesso impegno, perché una comunità cresce se sa prendersi la responsabilità del proprio futuro.”

“Questa prima edizione è solo l’inizio di un percorso a lungo termine”, continua Stornello. “L’entusiasmo di ieri ci conferma che questa giornata deve diventare un appuntamento annuale, che ripeteremo senz’altro il prossimo anno”.

“Come Giovani Democratici siamo orgogliosi di questa giornata”, dichiara Leonardo Occhipinti, segretario dei Giovani Democratici di Modica. “Abbiamo visto ragazze e ragazzi della nostra età mettersi in gioco senza timori: votare, discutere, fare domande su come funziona davvero la nostra città. È la dimostrazione che, quando la politica ci parla in modo serio e concreto, noi giovani ci siamo. Da questo primo successo ripartiamo per metterci subito al lavoro sulla seconda edizione.”

Verso il futuro

Il Partito Democratico di Modica e i Giovani Democratici esprimono il più sentito ringraziamento al prof. Alessio Biondo per la guida autorevole e a tutti i partecipanti che hanno animato la giornata. Il successo di questa prima edizione lancia ufficialmente la sfida per il futuro: l’appuntamento con la formazione politica e il servizio alla comunità tornerà il prossimo anno per continuare a costruire, insieme, la Modica di domani.

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