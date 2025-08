Condividi "Genitori abbandonano il figlio di dieci anni all’aeroporto per non perdere le vacanze" sui social

Barcellona – In Spagna due genitori hanno scelto di lasciare il loro bambino di dieci anni da solo nel terminal in attesa che un familiare venisse a prenderlo, con l’unico obiettivo di non perdere il volo e continuare la vacanza programmata.

Secondo il racconto di una coordinatrice della compagnia aerea all’aeroporto di Barcellona, @limasin41 su Tiktok, il bambino aveva un passaporto spagnolo valido ma non aveva il visto necessario per volare, il che ha reso impossibile il suo imbarco.

Di fronte a questa situazione, i genitori hanno preso la sconcertante decisione di contattare un parente che si prendesse cura del bambino, consentendo loro di mantenere i piani di vacanza senza rinunciare ai biglietti. Sono poi partiti alla volta del gate d’imbarco, lasciando il minore da solo nel terminal.

La situazione è stata denunciata pubblicamente dalla stessa coordinatrice della compagnia aerea in un video sui social media, in cui ha espresso la sua incredulità per ciò a cui ha assistito. “Sono una coordinatrice aerea e, come coordinatrice, ho visto molte cose, ma questa è stata completamente surreale”, ha dichiarato la lavoratrice nel suo post su TikTok.

Il caso non è passato inosservato alle autorità aeroportuali. Dopo essere stati avvertiti dall’altoparlante senza che nessuno si prendesse la responsabilità del bambino, gli agenti di sicurezza sono stati messi al corrente dei dettagli della situazione. Alla fine la coppia è stata fermata e le autorità hanno impedito che i due salissero sul volo senza il figlio.

L’intervento della polizia è stato immediato: “La polizia ha portato i genitori e l’altro bambino alla stazione di polizia della zona di terra, dove si trovava il bambino di dieci anni”, ha spiegato la coordinatrice.

L’aspetto più sorprendente del caso è stato l’atteggiamento dei genitori che, secondo la testimonianza dell’addetta all’aeroporto, “hanno visto la cosa come molto normale”, una percezione non condivisa né dalla denunciante né dalle forze di sicurezza intervenute nell’incidente.

