Geopolitica dei confini europei, Enrico Letta a Palermo, ospite di Baps e Arca Sgr

Palermo – Appuntamento il 20 marzo, alle ore 10:30, a Palermo presso il Grand Hotel et Des Palmes. BAPS e ARCA SGR incontrano Enrico Letta per un dibattito che metterà al centro le grandi sfide del nostro continente. In un momento di profonda incertezza globale, l’ex Premier e attuale Presidente dell’Istituto Jacques Delors analizzerà come la geopolitica stia ridisegnando i confini dell’economia europea.

Partendo dalle tesi del suo ultimo rapporto sul Mercato Unico, il confronto approfondirà temi cruciali per il sistema Paese: l’impatto dei conflitti globali sulle catene del valore e sulla stabilità economica europea; la necessità di una finanza europea unica e di una “Saving and Investment Union” per trattenere i capitali nel continente; il ruolo strategico delle banche e del risparmio gestito come motore di crescita e protezione dagli shock esterni.

All’incontro interverranno, insieme ad Enrico Letta: Arturo Schininà, Presidente BAPS, Saverio Continella, Amministratore Delegato BAPS, Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale Arca Fondi SGR. Modera i lavori Antonella Baccàro, Caporedattrice Centrale del Corriere della Sera.

