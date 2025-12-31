George Clooney e famiglia diventano cittadini francesi

"Qui non si fanno foto ai figli. Non ci sono paparazzi nascosti alla fine della scuola. E' essenziale"

Parigi – L’attore George Clooney, sua moglie Amal Alamuddin e i loro due gemelli di 8 anni hanno ottenuto la cittadinanza francese. Il decreto è stato pubblicato sabato sulla Gazzetta Ufficiale, come rivela Paris Match.

Il divo di “ER” e sua moglie, avvocato di grido dalla doppia nazionalità libanese e britannica, trascorrono parte del loro tempo in Francia. “Amo la cultura francese, la lingua, anche se sono ancora parecchio scarso dopo 400 giorni di lezioni,” aveva scherzato l’attore e regista sessantaquattrenne a Rtl all’inizio di dicembre.

Di solito per uno straniero che voglia acquisire la cittadinanza sono necessari almeno cinque anni di residenza continuativa in Francia, una buona padronanza della lingua e il superamento di un esame di conoscenza della storia e dei valori del Paese, la cui difficoltà è stata inasprita con uno degli ultimi atti dell’ex ministro dell’Interno Bruno Retailleau prima delle dimissioni. Una circolare che aggiunge un nuovo test a risposta multipla e in generale ricorda che la cittadinanza francese va meritata, dimostrando un lungo attaccamento al Paese.

Dalla padronanza della lingua agli anni di residenza, qualche criterio nel caso dei Clooney sembra essere stato addolcito, ma è possibile che alla famiglia dell’attore sia stato riservato un iter diverso. Nel marzo di quest’anno il presidente Trump ha definito Clooney «un attore di secondo rango», dopo che questi aveva espresso le sue preoccupazioni per la libertà di stampa negli Stati Uniti. «Me ne infischio di come mi definisce Trump — aveva replicato Clooney —, lo conosco da molto tempo. Il mio mestiere non è di piacere al presidente degli Stati Uniti, ma di cercare di dire la verità, quando posso». Un’altra celebrità di Hollywood che sta cercando di ottenere la nazionalità francese per «evadere dagli Stati Uniti» è il regista Jim Jarmusch, che ha dichiarato di avere già cominciato le pratiche e di voler girare in Francia i suoi prossimi film.

