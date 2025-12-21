George Clooney, morta di cancro la sorella Ada, aveva 65 anni. L’attore: «Mai incontrato nessuno così coraggioso»

La sorella di George Clooney, Adelia “Ada” Zeidler, è morta: aveva 65 anni: la star l’ha ricordata con una toccante dichiarazione. Zeidler è morta di cancro venerdì, ha confermato l’attore a People e leggendo il suo necrologio online si evince che è morta in un ospedale di Edgewood, Kentucky, «circondata dai suoi cari». Aveva un cancro.

LA MIA EROINA

In una dichiarazione a People, Clooney ha detto: «Mia sorella Ada era la mia eroina.

Ha affrontato il cancro con coraggio e umorismo. Non ho mai incontrato nessuno così coraggioso. A me e Amal mancherà terribilmente». Zeidler è nata il 2 maggio 1960, poco più di un anno prima del suo fratellino George. Ha lavorato per molti anni come insegnante d’arte in una scuola elementare ad Augusta, nel Kentucky. Ha sposato il capitano dell’esercito in pensione Norman Zeidler nel 1987 (poi scomparso nel 2004).

Sebbene Ada non fosse spesso sotto i riflettori, aveva partecipato al matrimonio tra il fratello e Amal Alamuddin, oggi Amal Clooney, nel 2014. Ada lascia i figli Nick Zeidler e Allison Zeidler Herolaga.

CHI ERA ADA

Nata a Los Angeles il 2 maggio 1960, era figlia del giornalista e conduttore televisivo Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren. Il nome le era stato dato in onore della bisnonna. La star di Hollywood è di un anno più giovane della sorella. Artista di talento, Zeidler aveva insegnato educazione artistica nelle scuole elementari di Augusta per diversi anni. In gioventù si era distinta per i risultati accademici, ottenendo il riconoscimento di National Merit Scholar. Amante della lettura, faceva parte di un circolo del libro locale ed era membro dell’Augusta Art Guild; in passato era stata anche gran maresciallo della tradizionale White Christmas Parade della città. Dopo gli studi universitari a Louisville e nel Kentucky settentrionale, aveva lavorato come contabile. Nel 1987 aveva sposato Norman Zeidler, capitano dell’esercito in pensione, scomparso nel 2004 a seguito di un infarto. Pur mantenendo una vita riservata, Ada Zeidler aveva partecipato ad alcuni momenti pubblici della famiglia, tra cui il matrimonio del fratello George con Amal Alamuddin a Venezia nel 2014. Oltre ai genitori, lascia i figli Nick Zeidler e Allison Zeidler Herolaga, il genero Kenny, il fratello George con la moglie Amal, e numerosi parenti. I funerali si terranno lunedì 22 dicembre; la famiglia ha suggerito eventuali donazioni in sua memoria alla Knoedler Memorial Library di Augusta.

