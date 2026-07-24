Gerardina Trovato rinvia il tour per due interventi urgenti: “Dite una preghierina per me”

Modica – Per Gerardina Trovato il ritorno sul palco si interrompe proprio quando sembrava finalmente essere ripartito. La cantautrice siciliana ha affidato ai social la notizia che nessun artista vorrebbe dare ai propri fan: il tour Garantisco il ritorno, cominciato il 13 giugno, deve fermarsi. Durante le prove aveva avvertito un dolore che sembrava il semplice effetto della stanchezza. Poi una visita dall’otorino e un esame con mezzo di contrasto hanno cambiato completamente il quadro. “Pensavo fosse stanchezza”, ha raccontato in un video sui social, prima di spiegare che i medici hanno individuato una cisti alla gola, in una posizione delicata perché preme sulle corde vocali.

La cantautrice, che ha fissato la sua residenza a Modica negli ultimi anni, dovrà sottoporsi a due interventi: il primo per rimuovere la cisti, il secondo per intervenire sulle corde vocali. Dopo le operazioni sarà necessario un periodo di riabilitazione. Una prospettiva che inevitabilmente mette in pausa il tour del 2026 e il progetto discografico che avrebbe dovuto accompagnarlo, con i suoi successi riletti in versione 3.0, due brani inediti e una sorpresa ancora da svelare.

© Riproduzione riservata